СМИ: базы США в Иордании стали целью ударов Ирана
Базы США в Иордании также стали целями ударов Ирана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:53:00+03:00
в мире
сша
иран
иордания
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
