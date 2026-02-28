Рейтинг@Mail.ru
СМИ: базы США в Иордании стали целью ударов Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/smi-2077395934.html
СМИ: базы США в Иордании стали целью ударов Ирана
СМИ: базы США в Иордании стали целью ударов Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ: базы США в Иордании стали целью ударов Ирана
Базы США в Иордании также стали целями ударов Ирана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:53:00+03:00
2026-02-28T12:53:00+03:00
в мире
сша
иран
иордания
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45798/56/457985619_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_45a9f9bd254af3fd066badd793551456.jpg
https://ria.ru/20260228/dym-2077370202.html
сша
иран
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45798/56/457985619_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_f33eca1e503f890de7ad82cad2d9bffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, иордания, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Иордания, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: базы США в Иордании стали целью ударов Ирана

CBS: базы США в Иордании стали целями ударов Ирана

© Flickr / jimgreenhillВид на столицу Иордании Амман
Вид на столицу Иордании Амман - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Flickr / jimgreenhill
Вид на столицу Иордании Амман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Базы США в Иордании также стали целями ударов Ирана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Американские базы также стали целями ударов в Иордании", - говорится в сообщении телеканала.
Израильское министерство обороны в субботу объявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране ввели чрезвычайное положение. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против ИРИ.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Над Тель-Авивом виден столб дыма
Вчера, 11:16
 
В миреСШАИранИорданияДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала