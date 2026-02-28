https://ria.ru/20260228/smi-2077361340.html
СМИ назвали цели ударов Израиля по Тегерану
Несколько министерств на юге Тегерана были целями ударов, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника. РИА Новости, 28.02.2026
Reuters: несколько министерств на юге Тегерана были целями израильских ударов