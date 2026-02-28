https://ria.ru/20260228/slutskij-2077478967.html
Слуцкий предложил отменить комиссии за переводы в фонды поддержки СВО
Слуцкий предложил отменить комиссии за переводы в фонды поддержки СВО - РИА Новости, 28.02.2026
Слуцкий предложил отменить комиссии за переводы в фонды поддержки СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно отменить банковские комиссии с граждан за переводы в фонды поддержки военнослужащих в зоне СВО. РИА Новости, 28.02.2026
