Слуцкий предложил отменить комиссии за переводы в фонды поддержки СВО - 28.02.2026
17:44 28.02.2026
Слуцкий предложил отменить комиссии за переводы в фонды поддержки СВО
Слуцкий предложил отменить комиссии за переводы в фонды поддержки СВО
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил отменить комиссии за переводы в фонды поддержки СВО

Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно отменить банковские комиссии с граждан за переводы в фонды поддержки военнослужащих в зоне СВО.
"Получаем большое количество жалоб на комиссии, которые взимаются с простых людей за переводы в фонды поддержки наших ребят в зоне СВО... Пенсионерка в глухой деревне, простой работяга из региона, ответственный бизнес в столь трудный для страны момент находят средства, чтобы поддержать армию, и ещё должны за этот перевод заплатить", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что если сложить все эти 20-30 рублей комиссий, то можно оказать еще большую помощь военным.
"Предложим Центральному банку России совместно проработать механизмы реализации данной инициативы", - заключил он.
