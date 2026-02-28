https://ria.ru/20260228/sirija-2077387485.html
Сирия частично закрывает воздушное пространство страны на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщили авиационные власти САР. РИА Новости, 28.02.2026
