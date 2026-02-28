Рейтинг@Mail.ru
Сирия частично закрывает воздушное пространство - РИА Новости, 28.02.2026
12:25 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/sirija-2077387485.html
Сирия частично закрывает воздушное пространство
Сирия частично закрывает воздушное пространство страны на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщили авиационные власти САР. РИА Новости, 28.02.2026
Сирия частично закрывает воздушное пространство

СТАМБУЛ, 28 фев - РИА Новости. Сирия частично закрывает воздушное пространство страны на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщили авиационные власти САР.
В субботу Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала несколько ракетных запусков со стороны Ирана.
"Воздушные коридоры на юге Сирии будут закрыты на 12 часов, начиная с 12.00 мск, в соответствии со стандартами авиационной безопасности", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Генерального управления гражданской авиации САР.
Рейсы будут перенаправлены в альтернативные воздушные коридоры, отметило ведомство.
