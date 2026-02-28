Кубинские силовики раскрыли детали инцидента с катером диверсантов

МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Кубинские силовые структуры раскрыли новые детали инцидента с прибывшим из США катером, представив в эфире телеканала Кубинские силовые структуры раскрыли новые детали инцидента с прибывшим из США катером, представив в эфире телеканала Caribe изъятый арсенал оружия и подробности столкновения с пограничной службой.

"Все эти средства находились в полностью исправном состоянии и были пригодны для немедленного применения. Это вооружение боевого назначения с высокой точностью поражения на дистанции от 400 до 800 метров", - заявил начальник штаба дирекции пограничных войск МВД Кубы Ивей Даниэль Карбальо Перес, выступая вместе с коллегами в программе Razones de Cuba.

По его словам, у группы диверсантов после перестрелки были изъяты два высокоточных снайперских комплекса Ruger Precision с глушителем, три автомата АКМ, несколько винтовок AR-15, помповое ружье Winchester, винтовка Tavor, а также пистолеты, в том числе калибра 5,6 миллиметра, пули которых, как утверждается, способны пробивать бронежилеты. Полковник подчеркнул, что огневая мощь группы "существенно превосходила штатное вооружение" пограничного катера.

Помимо оружия, на катере, который вторгся в территориальные воды Кубы, было изъято 12 846 патронов различных калибров, значительное количество магазинов, оптические прицелы, бронежилет для снайпера, тактические шлемы с навесным оборудованием, камуфляжные комплекты, тактические ножи и болторез для вскрытия заграждений. В студии телеканала были представлены переносная электростанция, спутниковый терминал Starlink, десять радиостанций и беспилотник с двумя камерами.

По словам Карбальо Переса, инцидент произошёл у муниципалитета Коральильо в провинции Вилья-Клара, в районе канала Лос-Пинос. Катер был нейтрализован примерно в одной морской миле (1,85 километра) от внешней линии островов, при этом он продвинулся вглубь кубинских территориальных вод примерно на 11 морских миль. Общая ширина территориального моря на этом участке составляет 12 морских миль.

В ходе перестрелки с преступниками был ранен командир кубинского катера капитан Йосмани. По словам начальника медицинской службы МВД полковника Хуана Антонио Рамиреса Агилеры, он получил ранения в живот и предплечье, его состояние стабильное - Йосмани "эволюционирует удовлетворительно" и находится вне опасности. Все выжившие диверсанты были задержаны с ранениями и также получают медицинскую помощь.