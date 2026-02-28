СМИ: британца оштрафовали за развешивание флагов страны на фонарных столбах

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Британца оштрафовали приблизительно на 3,8 тысячи долларов за развешивание флагов Соединенного Королевства и Англии на фонарных столбах, сообщает газета Metro.
"Вилли Хайлетт... утверждает, что он пытался только "поднять дух людей", когда устанавливал десятки флагов Великобритании и Англии на фонарных столбах в (городе - ред.) Скарборо. Несколько недель спустя он получил счет с требованием заплатить 2,78 тысячи фунтов стерлингов (около 3,8 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, которая ссылается на совет Северного Йоркшира, "прикреплять флаги к фонарным столбам является преступлением", если на это не было получено разрешение властей. Кроме того, как отмечается, власти получили жалобы на флаги.
Как отметил Хайлетт, его целью было "поднять настроение людей", однако не все оценили акцию. Как отмечает газета, некоторые назвали флаги "запугивающими" и "политически загруженными".
