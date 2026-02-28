Рейтинг@Mail.ru
Штокер призвал вернуться к дипломатии из-за событий на Ближнем Востоке
17:36 28.02.2026
Штокер призвал вернуться к дипломатии из-за событий на Ближнем Востоке
Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что последние события на Ближнем Востоке вызывают серьёзную обеспокоенность, и призвал вернуться к дипломатии.
в мире
ближний восток
сша
иран
евросоюз
ближний восток
сша
иран
в мире, ближний восток, сша, иран, евросоюз
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Евросоюз
Штокер призвал вернуться к дипломатии из-за событий на Ближнем Востоке

Канцлер Австрии Штокер призвал вернуться к дипломатии

ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что последние события на Ближнем Востоке вызывают серьёзную обеспокоенность, и призвал вернуться к дипломатии.
"Настало время вернуться к дипломатии", - написал он в своём аккаунте в соцсети Х.
Миронов прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 16:08
По его словам, последние события на Ближнем Востоке вызывают "самую серьёзную обеспокоенность". "Сейчас первоочередная задача - защитить жизни мирных жителей и не допустить дальнейшей эскалации. Для этого мы как ЕС находимся в тесном контакте с нашими партнерами в регионе", - добавил канцлер.
Он напомнил, что в Вене кризисный штаб МИД республики совместно с посольствами Австрии постоянно оценивает ситуацию, чтобы обеспечить безопасность своих граждан за рубежом.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
КСИР сообщил об ударе по корабельной цели США
Вчера, 17:34
 
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Евросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала