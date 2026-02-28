Штокер призвал вернуться к дипломатии из-за событий на Ближнем Востоке

ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что последние события на Ближнем Востоке вызывают серьёзную обеспокоенность, и призвал вернуться к дипломатии.
"Настало время вернуться к дипломатии", - написал он в своём аккаунте в соцсети Х.
По его словам, последние события на Ближнем Востоке вызывают "самую серьёзную обеспокоенность". "Сейчас первоочередная задача - защитить жизни мирных жителей и не допустить дальнейшей эскалации. Для этого мы как ЕС находимся в тесном контакте с нашими партнерами в регионе", - добавил канцлер.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
