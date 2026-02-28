https://ria.ru/20260228/shok-2077333661.html
В Финляндии заявили об экономическом шоке после закрытия границы с Россией
финляндия
россия
В мире, Финляндия, Россия, Европейский центральный банк, НАТО
В Финляндии заявили об экономическом шоке после закрытия границы с Россией
Политик Мема: Финляндия переживает экономический шок после закрытия границы с РФ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Восток Финляндии переживает экономический шок после закрытия финскими властями границы с Россией, планируемое создание в регионе особой экономической зоны не улучшит ситуацию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Теперь это (закрытие границы - ред.) имеет серьезные последствия для экономики всей Финляндии
и особенно для приграничного с Россией
региона, где жители ощущают экономический шок больше, чем в любом другом регионе Финляндии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уровень безработицы в стране составляет 10%, однако в приграничных регионах он достигает 20%. План правительства по созданию особой экономической зоны в Восточной Финляндии - радикальная мера, направленная на устранение ущерба, нивелировать который будет нелегко, поскольку правительству страны потребуется увеличить госдолг.
"А это означает, что оно (правительство - ред.) не сможет найти деньги на такие меры. Нужно будет посмотреть, разрешит ли Европейский центральный банк
такие займы и захотят ли другие государственные и частные инвесторы инвестировать в пустеющий регион", - сказал Мема.
Политик добавил, что если проект особой экономической зоны и будет одобрен, маловероятно, что это улучшит ситуацию в регионе, поскольку он становится попросту непривлекательным для жизни или ведения бизнеса.
"Около 80 лет Финляндия получала экономическую выгоду от хороших отношений с Россией, и теперь внезапно, из-за радикального решения, принятого несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным. Решение о закрытии границы было поспешным, как и решение о вступлении в НАТО
", - подчеркнул Мема.
После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.