В Финляндии заявили об экономическом шоке после закрытия границы с Россией

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Восток Финляндии переживает экономический шок после закрытия финскими властями границы с Россией, планируемое создание в регионе особой экономической зоны не улучшит ситуацию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Теперь это (закрытие границы - ред.) имеет серьезные последствия для экономики всей Финляндии и особенно для приграничного с Россией региона, где жители ощущают экономический шок больше, чем в любом другом регионе Финляндии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уровень безработицы в стране составляет 10%, однако в приграничных регионах он достигает 20%. План правительства по созданию особой экономической зоны в Восточной Финляндии - радикальная мера, направленная на устранение ущерба, нивелировать который будет нелегко, поскольку правительству страны потребуется увеличить госдолг.

"А это означает, что оно (правительство - ред.) не сможет найти деньги на такие меры. Нужно будет посмотреть, разрешит ли Европейский центральный банк такие займы и захотят ли другие государственные и частные инвесторы инвестировать в пустеющий регион", - сказал Мема.

Политик добавил, что если проект особой экономической зоны и будет одобрен, маловероятно, что это улучшит ситуацию в регионе, поскольку он становится попросту непривлекательным для жизни или ведения бизнеса.

"Около 80 лет Финляндия получала экономическую выгоду от хороших отношений с Россией, и теперь внезапно, из-за радикального решения, принятого несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным. Решение о закрытии границы было поспешным, как и решение о вступлении в НАТО ", - подчеркнул Мема.