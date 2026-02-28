Американский сенатор раскритиковала Трампа после ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен раскритиковала президента Дональда Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не оправдывает втягивание страны в новую бесконечную войну с Ираном на фоне нерешенных внутренних проблем в США.
"Одностороннее развязывание войны с Ираном Дональдом Трампом является опасным и незаконным. "Америка прежде всего" не означает втягивание Соединённых Штатов в ещё одну бесконечную войну, основанную на лжи, при этом игнорируя потребности американцев внутри страны", - написала Уоррен в соцсети X.
Она также призвала сенат немедленно вернуться на сессию и провести голосование по резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана, подчеркнув, что по конституции только конгресс имеет право объявлять войну.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.