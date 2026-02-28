Американский сенатор раскритиковала Трампа после ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен раскритиковала президента Дональда Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не оправдывает втягивание страны в новую бесконечную войну с Ираном на фоне нерешенных внутренних проблем в США.