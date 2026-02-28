Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор раскритиковала Трампа после ударов по Ирану
18:35 28.02.2026
Американский сенатор раскритиковала Трампа после ударов по Ирану
Американский сенатор раскритиковала Трампа после ударов по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Американский сенатор раскритиковала Трампа после ударов по Ирану
Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен раскритиковала президента Дональда Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не... РИА Новости, 28.02.2026
Американский сенатор раскритиковала Трампа после ударов по Ирану

Сенатор Уоррен: "Америка прежде всего" не оправдывает новую войну с Ираном

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен раскритиковала президента Дональда Трампа после ударов по Ирану, заявив, что его лозунг "Америка прежде всего" не оправдывает втягивание страны в новую бесконечную войну с Ираном на фоне нерешенных внутренних проблем в США.
"Одностороннее развязывание войны с Ираном Дональдом Трампом является опасным и незаконным. "Америка прежде всего" не означает втягивание Соединённых Штатов в ещё одну бесконечную войну, основанную на лжи, при этом игнорируя потребности американцев внутри страны", - написала Уоррен в соцсети X.
Она также призвала сенат немедленно вернуться на сессию и провести голосование по резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана, подчеркнув, что по конституции только конгресс имеет право объявлять войну.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
