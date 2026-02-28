https://ria.ru/20260228/samolet-2077499964.html
Azur Air рассмотрит проверку Ространснадзора как элемент безопасности
Azur Air рассмотрит проверку Ространснадзора как элемент безопасности - РИА Новости, 28.02.2026
Azur Air рассмотрит проверку Ространснадзора как элемент безопасности
Azur Air рассматривает проверку Ространснадзора как элемент системы обеспечения безопасности и повышения качества операционной деятельности, сообщила... РИА Новости, 28.02.2026
россия
azur air
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
Azur Air рассмотрит проверку Ространснадзора как элемент безопасности
Azur Air рассмотрит проверку Ространснадзора как часть улучшения качества работы