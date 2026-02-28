Рейтинг@Mail.ru
16:14 28.02.2026
Рейсы Flynas между Москвой и Джиддой отменили
Рейсы Flynas между Москвой и Джиддой отменили
Рейсы Flynas между Москвой и Джиддой отменили

© РИА Новости / Артем ЖитеневПассажир ожидает вылета в аэропорту "Внуково"
Пассажир ожидает вылета в аэропорту "Внуково" . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Рейсы саудовского авиаперевозчика Flynas между Москвой и Джиддой 28 февраля отменены на фоне ситуации на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Внуково".
"Рейс XY 0689, выполняет Flynas, ДжиддаМосква отменен, рейс XY 0690, выполняет Flynas, Москва – Джидда отменен", - сообщается на онлайн-табло.
Миронов прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 16:08
 
