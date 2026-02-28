https://ria.ru/20260228/samolet-2077451126.html
Рейсы Flynas между Москвой и Джиддой отменили
Рейсы Flynas между Москвой и Джиддой отменили - РИА Новости, 28.02.2026
Рейсы Flynas между Москвой и Джиддой отменили
Рейсы саудовского авиаперевозчика Flynas между Москвой и Джиддой 28 февраля отменены на фоне ситуации на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 28.02.2026
