Рейтинг@Mail.ru
Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/samolet-2077330919.html
Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили
Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили - РИА Новости, 28.02.2026
Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили
Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили, они доставлены в больницы, сообщил директор местной пожарной службы Павел Товар в эфире... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T04:49:00+03:00
2026-02-28T04:49:00+03:00
в мире
боливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842544355_0:955:1943:2048_1920x0_80_0_0_be3ae9c9e26810f701830601a9080a0b.jpg
https://ria.ru/20260228/samolet-2077330077.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842544355_0:826:1629:2048_1920x0_80_0_0_dbca6d4a3ad1fd0626caf3850a3ba3c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия
В мире, Боливия
Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили

Unitel: семь членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили

© AP Photo / Dado GaldieriАвтомобиль скорой помощи в Боливии
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Dado Galdieri
Автомобиль скорой помощи в Боливии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили, они доставлены в больницы, сообщил директор местной пожарной службы Павел Товар в эфире телеканала Unitel.
В пятницу самолет, принадлежащий ВВС Боливии, при посадке выехал за пределы ВПП и столкнулся с автомобилями, находившимися на шоссе около аэропорта. Минимум 15 человек погибли.
"Экипаж самолета состоял из восьми человек, семь мы спасли, их отвезли в медицинские центры. Один член экипажа числится пропавшим", - сказал Товар.
Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Международный аэропорт в Боливии закрыли после падения самолета
04:26
 
В миреБоливия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала