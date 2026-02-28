https://ria.ru/20260228/samolet-2077330077.html
Международный аэропорт в Боливии закрыли после падения самолета
Международный аэропорт в Боливии закрыли после падения самолета
Международный аэропорт в боливийском городе Эль-Альто закрыт после инцидента с самолетом, сообщила государственная авиакомпания Boliviana de Aviacion. РИА Новости, 28.02.2026
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Международный аэропорт в боливийском городе Эль-Альто закрыт после инцидента с самолетом, сообщила государственная авиакомпания Boliviana de Aviacion.
"Международный аэропорт Эль-Альто-Ла-Пас временно закрыт по решению руководства из-за инцидента с самолетом", - говорится в сообщении.
Аэропорт Эль-Альта является воздушными воротами административной столицы Боливии Ла-Паса
В пятницу самолет, принадлежащий ВВС Боливии, при посадке выехал за пределы ВПП и столкнулся с автомобилями, находившимися на шоссе поблизости от аэропорта. Минимум 15 человек погибли.