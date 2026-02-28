Международный аэропорт в Боливии закрыли после падения самолета

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Международный аэропорт в боливийском городе Эль-Альто закрыт после инцидента с самолетом, сообщила государственная авиакомпания Boliviana de Aviacion.

"Международный аэропорт Эль-Альто-Ла-Пас временно закрыт по решению руководства из-за инцидента с самолетом", - говорится в сообщении.

В пятницу самолет, принадлежащий ВВС Боливии, при посадке выехал за пределы ВПП и столкнулся с автомобилями, находившимися на шоссе поблизости от аэропорта. Минимум 15 человек погибли.