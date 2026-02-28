https://ria.ru/20260228/samolet-2077328350.html
В Боливии заявили, что самолет не упал, а выехал за пределы ВПП при посадке
В Боливии заявили, что самолет не упал, а выехал за пределы ВПП при посадке - РИА Новости, 28.02.2026
В Боливии заявили, что самолет не упал, а выехал за пределы ВПП при посадке
Самолет в Боливии не упал, а выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, заявил директор Главного управления гражданской авиации Боливии (DGAC)... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:47:00+03:00
2026-02-28T03:47:00+03:00
2026-02-28T03:47:00+03:00
происшествия
боливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077325301_0:316:721:721_1920x0_80_0_0_4aa0e8df98a43e3358b8d62eaf557c8f.jpg
https://ria.ru/20260228/samolet-2077327378.html
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077325301_0:248:721:788_1920x0_80_0_0_7fe8d53e6909d9118d28775daaf528ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, боливия
В Боливии заявили, что самолет не упал, а выехал за пределы ВПП при посадке
Чиновник Фанола: самолет в Боливии не упал, а выехал за пределы ВПП при посадке
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Самолет в Боливии не упал, а выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, заявил директор Главного управления гражданской авиации Боливии (DGAC) Хосе Антонио Фанола.
"Самолет, по всей видимости, попал в аварию во время посадки и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Он не разбился. Это был выезд за пределы полосы", - сказал он телеканалу Unitel
.
По предварительной информации, военный самолет прибывал в аэропорт с новыми банкнотами, предназначенными для пополнения Центрального банка Боливии
.
Воздушное судно повредило более десятка машин на шоссе, находящемся поблизости от аэропорта, и само сильно пострадало.
В настоящее время известно минимум о 15 погибших и 10 пострадавших.