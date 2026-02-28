Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто

СМИ: из-за падения самолета на дорогу в Боливии погибли минимум 15 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев — РИА Новости. Минимум 15 человек погибли и несколько пострадали в результате ЧП с самолетом на трассе в Боливии, сообщил телеканал Unitel

"Пожарные сообщили о гибели 15 человек", — говорится в сообщении.

Одна из больниц сообщила о поступлении десяти пострадавших. Все они были в машинах, с которыми столкнулся самолет.

ЧП с самолетом C-130 Hercules, принадлежащим ВВС Боливии , произошло в пятницу. Изначально сообщалось, что он упал на дорогу в городе Эль-Альто, задев несколько машин.

Директор Главного управления гражданской авиации Боливии (DGAC) Хосе Антонио Фанола позднее заявил, что самолет не упал, а выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.