СМИ: при падении самолета в Боливии погиб минимум один человек
СМИ: при падении самолета в Боливии погиб минимум один человек - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ: при падении самолета в Боливии погиб минимум один человек
Минимум один человек погиб и несколько пострадали в результате падения самолета на дорогу в Боливии, более 10 машин уничтожены при крушении, сообщила газета El... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:17:00+03:00
2026-02-28T03:17:00+03:00
2026-02-28T03:17:00+03:00
в мире
боливия
в мире, боливия
СМИ: при падении самолета в Боливии погиб минимум один человек
El Deber: при падении самолета ВВС Боливии погиб минимум один человек