Упавший в Боливии самолет перевозил деньги
Самолет, упавший на дорогу в боливийском городе Эль-Альто, перевозил деньги, местные жители пытаются их собрать, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T02:45:00+03:00
Упавший у Эль-Альто самолет перевозил деньги, местные жители пытаются их собрать