Раскрыто, что случится с рублем в начале весны
02:17 28.02.2026
Раскрыто, что случится с рублем в начале весны
Раскрыто, что случится с рублем в начале весны - РИА Новости, 28.02.2026
Раскрыто, что случится с рублем в начале весны
До апреля рубль может закрепить свой успех с начала текущего года и при появлении на рынке новых позитивных факторов оттеснить доллар вплоть до 72 рублей, но... РИА Новости, 28.02.2026
экономика
гузель проценко
альфа-форекс
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новости
экономика, гузель проценко, альфа-форекс, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Гузель Проценко, Альфа-Форекс, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Раскрыто, что случится с рублем в начале весны

Финансист Проценко: доллар может подешеветь к апрелю до 72 рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Люди у входа в обменный пункт - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Люди у входа в обменный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. До апреля рубль может закрепить свой успех с начала текущего года и при появлении на рынке новых позитивных факторов оттеснить доллар вплоть до 72 рублей, но остаются и риски его ослабления, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
По ее мнению, до конца первого квартала ожидаем продолжения укрепления курса рубля в установленных среднесрочных границах 74,50-81,50 за доллар.
«

“Учитывая сохраняющийся долгосрочный растущий тренд национальной валюты, при новых позитивных факторах котировки могут расширить нижнюю границу данного коридора до 72 рублей”, — полагает Проценко.

При этом возможное ухудшение геополитического фона и макропоказателей торгового и бюджетного сальдо можно отнести к рискам ослабления нацвалюты, добавила она.
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке
14 февраля, 02:17
 
Экономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
