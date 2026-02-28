https://ria.ru/20260228/rubl-2077321195.html
Раскрыто, что случится с рублем в начале весны
Раскрыто, что случится с рублем в начале весны
До апреля рубль может закрепить свой успех с начала текущего года и при появлении на рынке новых позитивных факторов оттеснить доллар вплоть до 72 рублей, но... РИА Новости, 28.02.2026
Раскрыто, что случится с рублем в начале весны
Финансист Проценко: доллар может подешеветь к апрелю до 72 рублей