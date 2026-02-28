Раскрыто, что случится с рублем в начале весны

По ее мнению, до конца первого квартала ожидаем продолжения укрепления курса рубля в установленных среднесрочных границах 74,50-81,50 за доллар.

“Учитывая сохраняющийся долгосрочный растущий тренд национальной валюты, при новых позитивных факторах котировки могут расширить нижнюю границу данного коридора до 72 рублей”, — полагает Проценко.

При этом возможное ухудшение геополитического фона и макропоказателей торгового и бюджетного сальдо можно отнести к рискам ослабления нацвалюты, добавила она.