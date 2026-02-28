https://ria.ru/20260228/rubio-2077318042.html
Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран
Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран - РИА Новости, 28.02.2026
Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран
Государственный секретарь США Марко Рубио призвал американских граждан воздержаться от поездок в Иран, а находящихся там американцев немедленно покинуть... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T00:24:00+03:00
2026-02-28T00:24:00+03:00
2026-02-28T00:24:00+03:00
иран
в мире
сша
тегеран (город)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534177_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_2ff3945809a260b7e65dd9c4ddb19468.jpg
https://ria.ru/20260227/iran-2077263286.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534177_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_657c9107574724a86d7cc8b338c48b9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, сша, тегеран (город), марко рубио
Иран, В мире, США, Тегеран (город), Марко Рубио
Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран
Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран и не совершать поездок туда