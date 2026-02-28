Рейтинг@Mail.ru
Посольство России рекомендовало воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/rossiya-2077495921.html
Посольство России рекомендовало воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию
Посольство России рекомендовало воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 28.02.2026
Посольство России рекомендовало воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию
ПОСОЛЬСТВО РФ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК В КОРОЛЕВСТВО НА ФОНЕ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T19:19:00+03:00
2026-02-28T19:19:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058890930_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9d50e2800d3c90d1fcf5a81038cdecf4.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058890930_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_76de3074c713f27aa7932b11e94389b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Посольство России рекомендовало воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию

Посольство РФ рекомендовало воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги России и Саудовской Аравии
Флаги России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги России и Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПОСОЛЬСТВО РФ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК В КОРОЛЕВСТВО НА ФОНЕ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала