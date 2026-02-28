Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ

ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий по миру на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза побывавший в России, в интервью с РИА Новости рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ.

"Нет, вообще нет", - сказал он, отвечая на вопрос, не было ли у него каких-то предубеждений перед поездкой в Россию, ведь местные новости регулярно транслируют образ "плохой России". Собеседник агентства отметил, что многие люди, которые говорят о России, "вообще ничего о ней не знают", - и у него нигде не было проблем.

"То, что я слышу в наших новостях, - это вообще не совпадает с тем, что я пережил. У нас всегда слышишь: "Плохая Россия, плохая Россия". Но это не так", - пояснил он.

Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке.