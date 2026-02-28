Рейтинг@Mail.ru
Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
06:00 28.02.2026
Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ
Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ
Австриец Герфрид Свобода, путешествующий по миру на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза побывавший в России, в интервью с РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
россия
магадан
зальцбург (город)
россия
магадан
зальцбург (город)
в мире, россия, магадан, зальцбург (город)
В мире, Россия, Магадан, Зальцбург (город)
Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ

Путешественник Свобода: реальная Россия отличается от образа в СМИ

ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий по миру на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза побывавший в России, в интервью с РИА Новости рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ.
"Нет, вообще нет", - сказал он, отвечая на вопрос, не было ли у него каких-то предубеждений перед поездкой в Россию, ведь местные новости регулярно транслируют образ "плохой России". Собеседник агентства отметил, что многие люди, которые говорят о России, "вообще ничего о ней не знают", - и у него нигде не было проблем.
"То, что я слышу в наших новостях, - это вообще не совпадает с тем, что я пережил. У нас всегда слышишь: "Плохая Россия, плохая Россия". Но это не так", - пояснил он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке.
Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.
