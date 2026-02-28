https://ria.ru/20260228/rossiya-2077334147.html
Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ
Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ
Австриец Герфрид Свобода, путешествующий по миру на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза побывавший в России, в интервью с РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T06:00:00+03:00
2026-02-28T06:00:00+03:00
2026-02-28T06:00:00+03:00
в мире
россия
магадан
зальцбург (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074623815_0:178:634:535_1920x0_80_0_0_c642714f204fad19a59e7f23bad67f10.jpg
https://ria.ru/20260227/vnedorozhnik-2077041194.html
россия
магадан
зальцбург (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074623815_0:179:634:655_1920x0_80_0_0_f27633ffc7e42dd9007e11d11c1a06b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, магадан, зальцбург (город)
В мире, Россия, Магадан, Зальцбург (город)
Австриец рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ
Путешественник Свобода: реальная Россия отличается от образа в СМИ
ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий по миру на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза побывавший в России, в интервью с РИА Новости рассказал, что реальная Россия отличается от образа в СМИ.
"Нет, вообще нет", - сказал он, отвечая на вопрос, не было ли у него каких-то предубеждений перед поездкой в Россию, ведь местные новости регулярно транслируют образ "плохой России". Собеседник агентства отметил, что многие люди, которые говорят о России, "вообще ничего о ней не знают", - и у него нигде не было проблем.
"То, что я слышу в наших новостях, - это вообще не совпадает с тем, что я пережил. У нас всегда слышишь: "Плохая Россия, плохая Россия". Но это не так", - пояснил он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке.
Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.