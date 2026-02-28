Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе - РИА Новости, 28.02.2026
15:37 28.02.2026
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе
Россиянка Дарья, проживающая в столице Катара Дохе, рассказала РИА Новости о моменте первого удара по городу – предупреждение изначально было лишь на арабском... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:37:00+03:00
2026-02-28T15:37:00+03:00
в мире, катар, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, доха
В мире, Катар, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Доха
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе

РИА Новости: россиянка Дарья рассказала о моменте первого удара по Дохе

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Россиянка Дарья, проживающая в столице Катара Дохе, рассказала РИА Новости о моменте первого удара по городу – предупреждение изначально было лишь на арабском языке.
"Где-то около 13.00 мск издалека услышала взрывы, была в тренажерном зале. Где-то совсем далеко, но отчетливо было слышно. Еще минут за 40 до этого стали приходить оповещения на телефон - я была чуть в замешательстве, потому что самое первое сообщение было полностью на арабском без перевода", - рассказала Дарья.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран назвал операцию против США "Правдивое обещание 4"
Вчера, 15:19
По ее словам, возникли проблемы с мобильным интернетом. Дарья решила спокойно закончить тренировку, так как не находилась на улице.
Силы ПВО Катара успешно отразили несколько ракетных атак, все ракеты были сбиты, сообщило министерство обороны Катара.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Доха - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Катаре заявили об успешном отражении ракетных атак
Вчера, 13:31
 
В миреКатарИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДоха
 
 
