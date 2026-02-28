https://ria.ru/20260228/rossijanka-2077440182.html
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе - РИА Новости, 28.02.2026
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе
Россиянка Дарья, проживающая в столице Катара Дохе, рассказала РИА Новости о моменте первого удара по городу – предупреждение изначально было лишь на арабском... РИА Новости, 28.02.2026
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе
РИА Новости: россиянка Дарья рассказала о моменте первого удара по Дохе
СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Россиянка Дарья, проживающая в столице Катара Дохе, рассказала РИА Новости о моменте первого удара по городу – предупреждение изначально было лишь на арабском языке.
"Где-то около 13.00 мск издалека услышала взрывы, была в тренажерном зале. Где-то совсем далеко, но отчетливо было слышно. Еще минут за 40 до этого стали приходить оповещения на телефон - я была чуть в замешательстве, потому что самое первое сообщение было полностью на арабском без перевода", - рассказала Дарья.
По ее словам, возникли проблемы с мобильным интернетом. Дарья решила спокойно закончить тренировку, так как не находилась на улице.
Силы ПВО Катара
успешно отразили несколько ракетных атак, все ракеты были сбиты, сообщило министерство обороны Катара.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.