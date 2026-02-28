https://ria.ru/20260228/rossija-2077535998.html
В Госдуме разъяснили новые правила оформления вывесок с 1 марта
В Госдуме разъяснили новые правила оформления вывесок с 1 марта
В России с 1 марта вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице, за нарушение нормы предусмотрены штрафы
россия
В Госдуме разъяснили новые правила оформления вывесок с 1 марта
Депутат Кошелев: вывески в России с 1 марта должны быть написаны на кириллице
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 марта вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице, за нарушение нормы предусмотрены штрафы, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В России
1 марта вступает в силу закон, направленный на сохранение национально-культурной идентичности. Он ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве: вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть на кириллице", - сказал Кошелев
Парламентарий уточнил, что иностранные надписи допускаются только более мелким шрифтом под русским текстом.
"Названия торговых марок и брендов переводить не требуется. За нарушение предусмотрены штрафы", - заключил он.