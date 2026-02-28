В Госдуме разъяснили новые правила оформления вывесок с 1 марта

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 марта вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице, за нарушение нормы предусмотрены штрафы, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.