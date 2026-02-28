Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме разъяснили новые правила оформления вывесок с 1 марта - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/rossija-2077535998.html
В Госдуме разъяснили новые правила оформления вывесок с 1 марта
В Госдуме разъяснили новые правила оформления вывесок с 1 марта - РИА Новости, 28.02.2026
В Госдуме разъяснили новые правила оформления вывесок с 1 марта
В России с 1 марта вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице, за нарушение нормы предусмотрены штрафы,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:30:00+03:00
2026-02-28T22:30:00+03:00
общество
россия
владимир кошелев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_19e37c422a231ffbcc64ac628e69a1b9.jpg
https://ria.ru/20260217/krym-2074888185.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_6:0:790:588_1920x0_80_0_0_74b8cdf32e8a69321f12f800975569db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме разъяснили новые правила оформления вывесок с 1 марта

Депутат Кошелев: вывески в России с 1 марта должны быть написаны на кириллице

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 марта вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице, за нарушение нормы предусмотрены штрафы, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«
России 1 марта вступает в силу закон, направленный на сохранение национально-культурной идентичности. Он ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве: вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть на кириллице", - сказал Кошелев.
Парламентарий уточнил, что иностранные надписи допускаются только более мелким шрифтом под русским текстом.
"Названия торговых марок и брендов переводить не требуется. За нарушение предусмотрены штрафы", - заключил он.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Крыму предложили объявить республику территорией кириллицы
17 февраля, 10:43
 
ОбществоРоссияВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала