В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков - РИА Новости, 28.02.2026
20:15 28.02.2026
В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков
В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков
общество
россия
владимир кошелев
госдума рф
россия
общество, россия, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 марта собственники земельных участков будут обязаны уничтожать инвазивные (чужеродные) растения, прежде всего борщевик, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Собственники земельных участков с 1 марта будут обязаны уничтожать инвазивные растения, прежде всего борщевик", - сказал Кошелев.
По словам парламентария, при обнаружении зарослей выдается предписание, а за неисполнение назначается штраф, размер которого установят регионы.
"Перечень опасных растений также определят региональные власти РФ", - заключил он.
