В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков
В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков - РИА Новости, 28.02.2026
В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков
28.02.2026
В Госдуме рассказали о новых обязанностях собственников участков
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 марта собственники земельных участков будут обязаны уничтожать инвазивные (чужеродные) растения, прежде всего борщевик, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Собственники земельных участков с 1 марта будут обязаны уничтожать инвазивные растения, прежде всего борщевик", - сказал Кошелев
.
По словам парламентария, при обнаружении зарослей выдается предписание, а за неисполнение назначается штраф, размер которого установят регионы.
"Перечень опасных растений также определят региональные власти РФ", - заключил он.