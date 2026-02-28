Рейтинг@Mail.ru
Azur air оказывает содействие властям России, заявили в компании - РИА Новости, 28.02.2026
19:26 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/rossija-2077497820.html
Azur air оказывает содействие властям России, заявили в компании
Azur air оказывает содействие властям России, заявили в компании - РИА Новости, 28.02.2026
Azur air оказывает содействие властям России, заявили в компании
Azur air заявила, что оказывает полное содействие авиационным властям РФ в рамках проводимой внеплановой проверки деятельности авиакомпании. РИА Новости, 28.02.2026
2026
россия, azur air, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), в мире
Россия, Azur Air, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), В мире
Azur air оказывает содействие властям России, заявили в компании

Azur air заверила, что оказывает содействие правительству России

© Фото : AZUR airСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : AZUR air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Azur air заявила, что оказывает полное содействие авиационным властям РФ в рамках проводимой внеплановой проверки деятельности авиакомпании.
Ранее в субботу Ространснадзор сообщил, что начал проверку крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air из-за систематических задержек рейсов и нарушения прав пассажиров, она продлится до 5 марта.
"Авиакомпания Azur air оказывает полное содействие авиационным властям Российской Федерации в рамках проводимой внеплановой проверки деятельности авиакомпании", - говорится в ее сообщении.
Производственные процессы авиакомпании выстроены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов, заверили в Azur air.
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
РоссияAzur AirФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
