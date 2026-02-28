Рейтинг@Mail.ru
Россия потребует от США прекращения эскалации против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
17:47 28.02.2026
Россия потребует от США прекращения эскалации против Ирана
Россия потребует от США прекращения эскалации против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Россия потребует от США прекращения эскалации против Ирана
Россия на заседании Совета безопасности ООН в связи с агрессией против Ирана будет требовать от США и Израиля немедленно прекратить эскалацию и встать на путь... РИА Новости, 28.02.2026
2026
Россия потребует от США прекращения эскалации против Ирана

Россия потребует от США и Израиля прекращения эскалации против Ирана

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Россия на заседании Совета безопасности ООН в связи с агрессией против Ирана будет требовать от США и Израиля немедленно прекратить эскалацию и встать на путь дипломатического урегулирования, заявила российская миссия при ООН.
"В ходе заседания СБ будем требовать от США и Израиля немедленно прекратить противоправные и эскалационные действия и встать на путь политико-дипломатического урегулирования. Россия готова оказывать все необходимое содействие в этом процессе", - говорится в официальном заявлении российской миссии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
