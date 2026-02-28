https://ria.ru/20260228/rossija-2077411008.html
Россия не оставит угрозы НАТО без ответа, заявил посол
Россия не заинтересована в противостоянии со странами НАТО и Норвегией, но не оставит без адекватного ответа угрозы, заявил в интервью РИА Новости посол России... РИА Новости, 28.02.2026
