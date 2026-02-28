Рейтинг@Mail.ru
Россия не оставит угрозы НАТО без ответа, заявил посол - РИА Новости, 28.02.2026
13:53 28.02.2026
Россия не оставит угрозы НАТО без ответа, заявил посол
в мире
россия
норвегия
осло
николай корчунов
нато
россия
норвегия
осло
в мире, россия, норвегия, осло, николай корчунов, нато
В мире, Россия, Норвегия, Осло, Николай Корчунов, НАТО
Россия не оставит угрозы НАТО без ответа, заявил посол

Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия не заинтересована в противостоянии со странами НАТО и Норвегией, но не оставит без адекватного ответа угрозы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Россия же никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном или "гибридном" противостоянии ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, но не оставит без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы", - сказал Корчунов, отвечая на вопрос агентства про миссию альянса "Арктический страж" и ее влияние на безопасность в регионе.
В миреРоссияНорвегияОслоНиколай КорчуновНАТО
 
 
