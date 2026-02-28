Рейтинг@Mail.ru
В РСТ оценили ситуацию с турпотоком из России в Иран и Израиль - РИА Новости, 28.02.2026
10:29 28.02.2026 (обновлено: 10:33 28.02.2026)
В РСТ оценили ситуацию с турпотоком из России в Иран и Израиль
В РСТ оценили ситуацию с турпотоком из России в Иран и Израиль - РИА Новости, 28.02.2026
В РСТ оценили ситуацию с турпотоком из России в Иран и Израиль
Организованный поток российских туристов по направлениям Ирана и Израиля отсутствует, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза... РИА Новости, 28.02.2026
иран, израиль, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз туриндустрии (рст), военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Израиль, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана
В РСТ оценили ситуацию с турпотоком из России в Иран и Израиль

РСТ: организованный турпоток из России в Иран и Израиль практически отсутствует

© REUTERS / Majid AsgaripourЛюди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану
Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Организованный поток российских туристов по направлениям Ирана и Израиля отсутствует, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Ранее в субботу Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
Вчера, 10:20
"В настоящее время организованный туристический поток по данным направлениям практически отсутствует", - рассказал Абдюханов.
По информации РСТ, туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате.
"Согласно разъяснениям Минэкономразвития, основанным на сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации, продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Исламской Республике Иран и Израиле", - отметили там.
Минэкономразвития ранее рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Иран до последующих официальных уведомлений. Российским гражданам, уже находящимся на территории Ирана, необходимо проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
ОнлайнВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
Вчера, 10:04
 
