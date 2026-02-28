В РСТ оценили ситуацию с турпотоком из России в Иран и Израиль

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Организованный поток российских туристов по направлениям Ирана и Израиля отсутствует, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
"В настоящее время организованный туристический поток по данным направлениям практически отсутствует", - рассказал Абдюханов.
По информации РСТ, туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате.
"Согласно разъяснениям Минэкономразвития, основанным на сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации, продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Исламской Республике Иран и Израиле", - отметили там.
Минэкономразвития ранее рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Иран до последующих официальных уведомлений. Российским гражданам, уже находящимся на территории Ирана, необходимо проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.
