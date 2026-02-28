Рейтинг@Mail.ru
Россия будет добиваться возобновления Арктического совета, заявил посол - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/rossija-2077360816.html
Россия будет добиваться возобновления Арктического совета, заявил посол
Россия будет добиваться возобновления Арктического совета, заявил посол - РИА Новости, 28.02.2026
Россия будет добиваться возобновления Арктического совета, заявил посол
Западные страны не интересуются возобновлением полноформатной работы Арктического совета, но РФ будет этого добиваться, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:26:00+03:00
2026-02-28T10:26:00+03:00
в мире
россия
норвегия
николай корчунов
арктический совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025818714_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_a7029f8f68fb0994dd022784334b5c09.jpg
https://ria.ru/20260228/rossija-2077344159.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025818714_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_5b41d175f3679c1a93464e883c692847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, норвегия, николай корчунов, арктический совет
В мире, Россия, Норвегия, Николай Корчунов, Арктический совет
Россия будет добиваться возобновления Арктического совета, заявил посол

Корчунов: Запад не интересуется возобновлением работы Арктического совета

© Фото : МИД РоссииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Западные страны не интересуются возобновлением полноформатной работы Арктического совета, но РФ будет этого добиваться, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"К сожалению, в настоящее время мы не видим реального интереса к Арктическому совету со стороны его западных стран-членов, которые в значительной степени свернули свое участие в его работе. Отмечаем неготовность партнеров к возобновлению полноформатной работы этой организации", - сказал посол.
Дипломат отметил, что западная линия ведет к ослаблению политической роли Арктического совета как центрального форума для многостороннего сотрудничества в регионе.
"Будем и далее добиваться восстановления полноценной деятельности объединения", - подчеркнул он.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Посол рассказал о расколе в НАТО из-за Арктики
Вчера, 08:52
 
В миреРоссияНорвегияНиколай КорчуновАрктический совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала