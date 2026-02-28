https://ria.ru/20260228/rossija-2077360816.html
Россия будет добиваться возобновления Арктического совета, заявил посол
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Западные страны не интересуются возобновлением полноформатной работы Арктического совета, но РФ будет этого добиваться, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"К сожалению, в настоящее время мы не видим реального интереса к Арктическому совету со стороны его западных стран-членов, которые в значительной степени свернули свое участие в его работе. Отмечаем неготовность партнеров к возобновлению полноформатной работы этой организации", - сказал посол.
Дипломат отметил, что западная линия ведет к ослаблению политической роли Арктического совета
как центрального форума для многостороннего сотрудничества в регионе.
"Будем и далее добиваться восстановления полноценной деятельности объединения", - подчеркнул он.