В России начали испытания нового метода ранней диагностики цветовой слепоты

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клинические испытания нового метода ранней диагностики ахроматопсии – редкого заболевания, при котором человек видит мир в оттенках серого, начались в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
В субботу отмечается Международный день редких заболеваний.
"Клиницисты Сеченовского университета и ФМБЦ имени А.И. Бурназяна приступили к клинической апробации нового метода ранней диагностики ахроматопсии – заболевания, при котором человек видит мир в оттенках серого, как на черно-белой фотографии", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в основе теста лежат данные о том, что люди с ахроматопсией воспринимают красный цвет как темно-серый или черный, а голубой – как светло-серый.
Тестирование проводят на экране, цветопередачу которого предварительно настраивают с помощью спектрофотометра. Испытуемых просят сравнить цветные картинки с серыми картинками той же яркости. Человеку с ахроматопсией будет трудно найти голубое изображение на светлом фоне.
"Новый метод помогает отличить ахроматопсию от других заболеваний, определить степень заболевания и понять, какие дополнительные обследования нужны для уточнения диагноза", - добавляется в сообщении.
Тестирование можно проводить детям с раннего возраста, когда ребенок может ответить на вопрос, какую картинку он видит перед собой.
В университете добавили, что если новая методика докажет свою эффективность, ученые смогут использовать полученные данные не только для диагностики, но и для разработки обучающих материалов для людей с ахроматопсией.
