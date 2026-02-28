Рейтинг@Mail.ru
В России начали испытания нового метода ранней диагностики цветовой слепоты - РИА Новости, 28.02.2026
Наука
 
10:06 28.02.2026
В России начали испытания нового метода ранней диагностики цветовой слепоты
В России начали испытания нового метода ранней диагностики цветовой слепоты - РИА Новости, 28.02.2026
В России начали испытания нового метода ранней диагностики цветовой слепоты
Клинические испытания нового метода ранней диагностики ахроматопсии – редкого заболевания, при котором человек видит мир в оттенках серого, начались в России,... РИА Новости, 28.02.2026
наука
россия
здоровье
россия
2026
Новости
россия, здоровье
Наука, Россия, Здоровье
В России начали испытания нового метода ранней диагностики цветовой слепоты

РИА Новости: в России начали испытания нового метода диагностики ахроматопсии

CC BY 4.0 / Science Museum, London / Eight Ishihara charts for testing colour blindness, EuropeТест Ишихара
Тест Ишихара - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
CC BY 4.0 / Science Museum, London / Eight Ishihara charts for testing colour blindness, Europe
Тест Ишихара. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клинические испытания нового метода ранней диагностики ахроматопсии – редкого заболевания, при котором человек видит мир в оттенках серого, начались в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
В субботу отмечается Международный день редких заболеваний.
"Клиницисты Сеченовского университета и ФМБЦ имени А.И. Бурназяна приступили к клинической апробации нового метода ранней диагностики ахроматопсии – заболевания, при котором человек видит мир в оттенках серого, как на черно-белой фотографии", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в основе теста лежат данные о том, что люди с ахроматопсией воспринимают красный цвет как темно-серый или черный, а голубой – как светло-серый.
Тестирование проводят на экране, цветопередачу которого предварительно настраивают с помощью спектрофотометра. Испытуемых просят сравнить цветные картинки с серыми картинками той же яркости. Человеку с ахроматопсией будет трудно найти голубое изображение на светлом фоне.
"Новый метод помогает отличить ахроматопсию от других заболеваний, определить степень заболевания и понять, какие дополнительные обследования нужны для уточнения диагноза", - добавляется в сообщении.
Тестирование можно проводить детям с раннего возраста, когда ребенок может ответить на вопрос, какую картинку он видит перед собой.
В университете добавили, что если новая методика докажет свою эффективность, ученые смогут использовать полученные данные не только для диагностики, но и для разработки обучающих материалов для людей с ахроматопсией.
НаукаРоссияЗдоровье
 
 
