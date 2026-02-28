https://ria.ru/20260228/rosatom-2077538113.html
"Росатом" принимает все меры для обеспечения безопасности на АЭС "Бушер"
"Росатом" принимает все меры для обеспечения безопасности на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 28.02.2026
"Росатом" принимает все меры для обеспечения безопасности на АЭС "Бушер"
"Росатом" заявил, что принимает все меры для обеспечения безопасности своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране и членов их семей. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:41:00+03:00
в мире
иран
россия
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
иран
россия
"Росатом" принимает все меры для обеспечения безопасности на АЭС "Бушер"
В "Росатоме" заявили, что делают все для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"