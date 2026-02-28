Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" принимает все меры для обеспечения безопасности на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 28.02.2026
22:41 28.02.2026
"Росатом" принимает все меры для обеспечения безопасности на АЭС "Бушер"
"Росатом" заявил, что принимает все меры для обеспечения безопасности своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране и членов их семей.
в мире
иран
россия
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
иран
россия
в мире, иран, россия, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС "Бушер". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Росатом" заявил, что принимает все меры для обеспечения безопасности своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране и членов их семей.
"Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей", - говорится в сообщении госкорпорации.
Ранее в субботу иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о взрывах, которые раздались в ряде районов Ирана, в том числе в городе Бушер, где расположена строящаяся при участии РФ одноименная АЭС.
АЭС "Бушер" работает в обычном режиме, военные действия на её работе не сказались, подчеркивается в сообщении "Росатома".
В миреИранРоссияБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
