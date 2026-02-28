Рейтинг@Mail.ru
13:18 28.02.2026
Air India приостановила все рейсы на Ближнем Востоке
© AP Photo / Manish SwarupСамолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Флагманская авиакомпания Индии Air India сообщила о приостановке всех своих рейсов на Ближнем Востоке.
"В связи с развитием ситуации в некоторых регионах Ближнего Востока все рейсы Air India по всем направлениям на Ближнем Востоке приостановлены. Мы по-прежнему привержены поддержанию высочайших стандартов безопасности для наших пассажиров и экипажа. Мы продолжим оценивать ситуацию с безопасностью полетов и вносить необходимые корректировки в работу", - сообщила авиакомпания.
Израильское министерство обороны в субботу объявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране ввели чрезвычайное положение. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Израиль закрыл воздушное пространство
Заголовок открываемого материала