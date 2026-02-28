Рейтинг@Mail.ru
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман
13:03 28.02.2026 (обновлено: 14:00 28.02.2026)
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман
"Турецкие авиалинии" отменяют рейсы на субботу в Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Оман на фоне ситуации с Ираном, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, катар, кувейт, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Кувейт, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман

«Турецкие авиалинии» отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменяют рейсы на субботу в Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Оман на фоне ситуации с Ираном, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн.
"Рейсы в Катар, Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман на 28 февраля 2026 года отменены", - говорится в заявлении представителя авиакомпании в соцсети Х.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
