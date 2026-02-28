https://ria.ru/20260228/reysy-2077398644.html
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман - РИА Новости, 28.02.2026
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман
"Турецкие авиалинии" отменяют рейсы на субботу в Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Оман на фоне ситуации с Ираном, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:03:00+03:00
2026-02-28T13:03:00+03:00
2026-02-28T14:00:00+03:00
в мире
катар
кувейт
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397659_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_5fbe7ffc87b99136a1bcc59015df09e1.jpg
https://ria.ru/20251008/aviakompaniya-2047159553.html
катар
кувейт
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397659_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_803718c34429f37fedb4afa320af72e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, кувейт, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Кувейт, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Турецкие авиалинии" отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман
«Турецкие авиалинии» отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман