«Турецкие авиалинии» отменили рейсы в Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман

АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменяют рейсы на субботу в Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Оман на фоне ситуации с Ираном, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн.