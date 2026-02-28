https://ria.ru/20260228/reuters-2077417344.html
В Абу-Даби вновь прогремели взрывы
В Абу-Даби вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
В Абу-Даби вновь прогремели взрывы
Громкие взрывы вновь слышны в Абу-Даби, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:20:00+03:00
2026-02-28T14:20:00+03:00
2026-02-28T14:21:00+03:00
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077407877_129:0:2538:1355_1920x0_80_0_0_5e95969535e7db24ee6cd04639bb1943.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077399742.html
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077407877_530:0:2337:1355_1920x0_80_0_0_dbc060635cbd9f8341b8b3c3821c1331.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана
Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Абу-Даби вновь прогремели взрывы
Reuters: в Абу-Даби снова прогремели громкие взрывы