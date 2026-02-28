https://ria.ru/20260228/raketa-2077481877.html
В Дубае обломки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah
В Дубае обломки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали осколки ракеты, начался пожар, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.02.2026
Последствия падения обломков ракеты на жилой район в Дубае
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты, начался пожар.
В Дубае обломки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah
В Дубае обломки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah, начался пожар