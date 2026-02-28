Рейтинг@Mail.ru
В Дубае обломки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah - РИА Новости, 28.02.2026
17:58 28.02.2026 (обновлено: 19:34 28.02.2026)
В Дубае обломки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah
В Дубае обломки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah

ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали осколки ракеты, начался пожар, сообщили РИА Новости очевидцы.
Был слышен громкий взрыв, произошло возгорание, черный дым, рассказали они.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
