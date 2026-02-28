Рейтинг@Mail.ru
Депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/rada-2077345258.html
Депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета
Депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета - РИА Новости, 28.02.2026
Депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета
Депутат Верховной рады Роман Каптелов заявил, что его под дулом пистолета попытались мобилизовать на улице в Днепропетровске на востоке страны. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:09:00+03:00
2026-02-28T09:09:00+03:00
в мире
днепропетровск
вооруженные силы украины
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraintsy-2077041660.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, вооруженные силы украины, украина, верховная рада украины
В мире, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Украина, Верховная Рада Украины
Депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета

В Днепропетровске депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Каптелов заявил, что его под дулом пистолета попытались мобилизовать на улице в Днепропетровске на востоке страны.
«

"На проспекте Яворницкого меня остановили. Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. По моей просьбе вызвать полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие люди в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физическим насилием", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Каптелова.

Как ему удалось избежать мобилизации, депутат не уточнил. Каптелов призвал разобраться в ситуации, заявив, что "унижение и запугивание граждан" происходит на Украине ежедневно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом
Вчера, 06:30
 
В миреДнепропетровскВооруженные силы УкраиныУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала