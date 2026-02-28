Депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Каптелов заявил, что его под дулом пистолета попытались мобилизовать на улице в Днепропетровске на востоке страны.
«
"На проспекте Яворницкого меня остановили. Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. По моей просьбе вызвать полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие люди в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физическим насилием", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Каптелова.
Как ему удалось избежать мобилизации, депутат не уточнил. Каптелов призвал разобраться в ситуации, заявив, что "унижение и запугивание граждан" происходит на Украине ежедневно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.