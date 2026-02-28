Рейтинг@Mail.ru
ПВО за шесть часов сбила 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 28.02.2026 (обновлено: 20:33 28.02.2026)
ПВО за шесть часов сбила 21 украинский беспилотник
ПВО за шесть часов сбила 21 украинский беспилотник
Силы ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщили Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
липецкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, белгородская область, курская область, липецкая область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Липецкая область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Силы ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщили Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого февраля в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Липецкой области и три БПЛА – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
