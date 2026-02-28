https://ria.ru/20260228/pvo-2077510493.html
ПВО за шесть часов сбила 21 украинский беспилотник
ПВО за шесть часов сбила 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2026
ПВО за шесть часов сбила 21 украинский беспилотник
Силы ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщили Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2026
