Иранские системы ПВО сбили беспилотники HERMES, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Ирана сбили три беспилотника HERMES ВВС Израиля, передает иранское агентство Mehr.
Mehr: ПВО Ирана сбила три беспилотника HERMES ВВС Израиля
© AP Photo / Dave KolpackИзраильский БПЛА "HERMES"
© AP Photo / Dave Kolpack
Израильский БПЛА "HERMES". Архивное фото