Рейтинг@Mail.ru
Иранские системы ПВО сбили беспилотники HERMES, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/pvo-2077483083.html
Иранские системы ПВО сбили беспилотники HERMES, пишут СМИ
Иранские системы ПВО сбили беспилотники HERMES, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Иранские системы ПВО сбили беспилотники HERMES, пишут СМИ
Силы противовоздушной обороны Ирана сбили три беспилотника HERMES ВВС Израиля, передает иранское агентство Mehr. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:07:00+03:00
2026-02-28T18:07:00+03:00
в мире
иран
израиль
тебриз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_5230fd434c67641ee80c423f8f0bdc1d.jpg
https://ria.ru/20260228/raketa-2077481877.html
иран
израиль
тебриз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:1751:1313_1920x0_80_0_0_364beb84e04a5067bd59dfea32d72407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, тебриз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тебриз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранские системы ПВО сбили беспилотники HERMES, пишут СМИ

Mehr: ПВО Ирана сбила три беспилотника HERMES ВВС Израиля

© AP Photo / Dave KolpackИзраильский БПЛА "HERMES"
Израильский БПЛА HERMES - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Dave Kolpack
Израильский БПЛА "HERMES". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Ирана сбили три беспилотника HERMES ВВС Израиля, передает иранское агентство Mehr.
"Силами ПВО Ирана уничтожены три беспилотника Hermes в воздушном пространстве городов Хомейн, Тебриз и Ахваз", - говорится в сообщении.
Последствия падения обломков ракеты на жилой район в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Дубае обломки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah
Вчера, 17:58
 
В миреИранИзраильТебризВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала