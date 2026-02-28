https://ria.ru/20260228/pvo-2077478560.html
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
Средства ПВО сработали на перехват иранских ракет в небе над сирийскими провинциями Дамаск и Дераа, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbariya. РИА Новости, 28.02.2026
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
Al-Ekhbariya: ПВО сработала на перехват иранских ракет в 2 сирийских провинциях