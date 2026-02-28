Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
17:42 28.02.2026
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
Средства ПВО сработали на перехват иранских ракет в небе над сирийскими провинциями Дамаск и Дераа, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbariya. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
дамаск (город)
военная операция сша и израиля против ирана
дамаск (город)
Новости
ru-RU
в мире, дамаск (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дамаск (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Al-Ekhbariya: ПВО сработала на перехват иранских ракет в 2 сирийских провинциях

Флаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Средства ПВО сработали на перехват иранских ракет в небе над сирийскими провинциями Дамаск и Дераа, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbariya.
"В небе над провинциями Дераа и Дамаск слышны взрывы, вызванные перехватом иранских ракет", - передает телеканал.

ПВО сработала на перехват иранских ракет в сирийских провинциях Дамаск и Дераа

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, заявил Аракчи
© 2026 МИА «Россия сегодня»
