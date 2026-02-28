Рейтинг@Mail.ru
16:22 28.02.2026 (обновлено: 17:15 28.02.2026)
Путин провел совещание с членами Совбеза
Владимир Путин по видеосвязи обсудил ситуацию в Иране с постоянными членами Совета безопасности, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:22:00+03:00
2026-02-28T17:15:00+03:00
Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи обсудил ситуацию в Иране с постоянными членами Совета безопасности, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Совещание проходило в закрытом режиме.
Сегодня США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, в том числе в Тегеране. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Российский МИД назвал атаку США и Израиля на Иран безрассудным шагом, потребовав немедленно вернуть ситуацию в мирное русло.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение. Он подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
© AP Photo

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

Дым на месте удара по Тегерану

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9
© AP Photo

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9
© Getty Images

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

Обстановка в Тегеране после американо-израильского удара

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки.
Глава Белого дома отмечал, что если ограниченный удар по военным целям не возымеет эффекта, Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов Ирана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
