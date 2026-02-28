https://ria.ru/20260228/putin-2077453628.html
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел совещание с членами Совбеза
Владимир Путин по видеосвязи обсудил ситуацию в Иране с постоянными членами Совета безопасности, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2026
2026
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Ирана МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи обсудил ситуацию в Иране с постоянными членами Совета безопасности, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Совещание проходило в закрытом режиме.
Сегодня
США
и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, в том числе в
Тегеране
. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
Иран
в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на
Ближнем Востоке
.
Российский МИД назвал атаку США и Израиля на Иран безрассудным шагом
, потребовав немедленно вернуть ситуацию в мирное русло.
Министр иностранных дел
Сергей Лавров
в разговоре с иранским коллегой
Аббасом Аракчи
осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение. Он подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки.
Глава Белого дома отмечал, что если ограниченный удар по военным целям не возымеет эффекта, Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов Ирана.