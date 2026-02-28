Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников фестиваля "УниверЛига" - РИА Новости, 28.02.2026
15:54 28.02.2026
Путин поприветствовал участников фестиваля "УниверЛига"
Путин поприветствовал участников фестиваля "УниверЛига"
Путин поприветствовал участников фестиваля "УниверЛига"

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского фестиваля студенческого спорта и здорового образа жизни "УниверЛига", отметив, что столь масштабное мероприятие послужит вдохновляющим примером для всего российского студенчества.
"Приветствую вас на открытии Всероссийского фестиваля студенческого спорта и здорового образа жизни "УниверЛига"... Уверен, что фестиваль внесет деятельный вклад в развитие студенческого спорта, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи. И конечно, столь масштабный праздник спорта послужит вдохновляющим примером для всего российского студенчества", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что Красноярск - столица Всемирной зимней универсиады 2019 года - вновь собирает на своих стадионах, в ледовых дворцах, учебных аудиториях большую команду участников – активных, энергичных юношей и девушек из многих регионов нашей страны.
"Знаю, что впереди у вас не только напряжённая состязательная борьба, но и насыщенная образовательная, деловая программы, дружеское, неформальное общение", - подчеркнул Путин.
Всероссийский фестиваль студенческого спорта "УниверЛига" проходит в Красноярске с 27 февраля по 3 марта.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Тысячи студентов получают трудовую закалку благодаря РСО, заявил Путин
13 ноября 2025, 15:30
 
ОбществоКрасноярскРоссияВладимир Путин
 
 
