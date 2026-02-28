Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал удары по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
12:09 28.02.2026
Пушков прокомментировал удары по Ирану
Никакой угрозы США, тем более непосредственной, Иран для США не представляет, президент США Дональд Трамп повторяет иракский сценарий Джорджа Буша-младшего
в мире
сша
иран
ирак
дональд трамп
алексей пушков
джордж буш (младший)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ирак
в мире, сша, иран, ирак, дональд трамп, алексей пушков, джордж буш (младший), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ирак, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Джордж Буш (младший), Военная операция США и Израиля против Ирана
Пушков: Трамп повторяет иракский сценарий Буша-младшего по Ирану

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Никакой угрозы США, тем более непосредственной, Иран для США не представляет, президент США Дональд Трамп повторяет иракский сценарий Джорджа Буша-младшего, считает сенатор Алексей Пушков.
"Трамп заявил, что операция начата "для устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима". На деле никакой угрозы США, тем более непосредственной, Иран для США не представляет. В этом плане Трамп повторяет иракский сценарий Буша-младшего: агрессия предпринимается безо всякой угрозы для США", — написал политик в своем Telegram-канале.
По словам политика, как у Ирака не было приписываемого ему оружия массового уничтожения, так и у Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, способных достичь территории США.
"Как и в случае с Ираком, президент США толкует о якобы опасном для США ракетном потенциале Ирана. Как в случае с Ираком, это стало предлогом для начала новой войны на Среднем Востоке", - добавил он.
Пушков отметил, что нанесены ракетные удары по Тегерану. Удары наносятся с моря и с воздуха, причем с большого расстояния.
Израиле говорят: превентивный удар нанесен для предотвращения угрозы. На деле только что угроза для Израиля и израильтян, которые полгода жили в мире, возросла в сотни раз", - подчеркнул он.
В миреСШАИранИракДональд ТрампАлексей ПушковДжордж Буш (младший)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
