Пушков прокомментировал удары по Ирану

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Никакой угрозы США, тем более непосредственной, Иран для США не представляет, президент США Дональд Трамп повторяет иракский сценарий Джорджа Буша-младшего, считает сенатор Алексей Пушков.
"Трамп заявил, что операция начата "для устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима". На деле никакой угрозы США, тем более непосредственной, Иран для США не представляет. В этом плане Трамп повторяет иракский сценарий Буша-младшего: агрессия предпринимается безо всякой угрозы для США", — написал политик в своем Telegram-канале.
По словам политика, как у Ирака не было приписываемого ему оружия массового уничтожения, так и у Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, способных достичь территории США.
"Как и в случае с Ираком, президент США толкует о якобы опасном для США ракетном потенциале Ирана. Как в случае с Ираком, это стало предлогом для начала новой войны на Среднем Востоке", - добавил он.
"В Израиле говорят: превентивный удар нанесен для предотвращения угрозы. На деле только что угроза для Израиля и израильтян, которые полгода жили в мире, возросла в сотни раз", - подчеркнул он.
Война против Ирана может стать проклятием Трампа, заявил Пушков
17 июня 2025, 23:23