Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке проходит протест против операции в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/protest-2077551960.html
В Нью-Йорке проходит протест против операции в Иране
В Нью-Йорке проходит протест против операции в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
В Нью-Йорке проходит протест против операции в Иране
Сотни человек собрались в субботу на Таймс-сквер в Нью-Йорке на протест против военной операции США и Израиля в Иране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:56:00+03:00
2026-02-28T23:56:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077524435_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7c9f8e5ca7e17f1edf54da84db64ab4.jpg
https://ria.ru/20260228/turtsiya-2077548912.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077537037.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077524435_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_b13e2a26aaacbf067c4b99da328d5630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Нью-Йорке проходит протест против операции в Иране

В Нью-Йорке проходит протест против операции США и Израиля в Иране

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Сотни человек собрались в субботу на Таймс-сквер в Нью-Йорке на протест против военной операции США и Израиля в Иране, передает корреспондент РИА Новости.
На акции звучат лозунги "руки прочь от Ирана", "главная угроза в мире - это Трамп и США" и "перестаньте бомбить Иран!".
Плакаты - такие же. Американцы требуют от властей США "убрать руки прочь" от Ирана и прекратить "бессмысленные войны". Многие пришли с флагами Исламской республики.
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Турции сообщили о "телефонной дипломатии" после эскалации вокруг Ирана
Вчера, 23:37
"Да, мы во многом можем быть не согласны, но это же не означает, что мы должны их бомбить!", - поделился один из активистов.
По состоянию на 14.30 (22.30), акция собрала сотни человек, проходит она мирно - корреспондент агентства арестов и провокаций не застал.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп рассказал, почему решил начать операцию против Ирана
Вчера, 22:35
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала