В Нью-Йорке проходит протест против операции в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Сотни человек собрались в субботу на Таймс-сквер в Нью-Йорке на протест против военной операции США и Израиля в Иране, передает корреспондент РИА Новости.

На акции звучат лозунги "руки прочь от Ирана", "главная угроза в мире - это Трамп и США" и "перестаньте бомбить Иран !".

Плакаты - такие же. Американцы требуют от властей США "убрать руки прочь" от Ирана и прекратить "бессмысленные войны". Многие пришли с флагами Исламской республики.

"Да, мы во многом можем быть не согласны, но это же не означает, что мы должны их бомбить!", - поделился один из активистов.

По состоянию на 14.30 (22.30), акция собрала сотни человек, проходит она мирно - корреспондент агентства арестов и провокаций не застал.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана