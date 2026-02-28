Рейтинг@Mail.ru
В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/proliv-2077518740.html
В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива
В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива - РИА Новости, 28.02.2026
В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива
Силы корпуса стражей исламской революции (КСИР) задействованы для перекрытия Ормузского залива, заявил бригадный генерал КСИР Ибрагим Джабари. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:54:00+03:00
2026-02-28T20:54:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_37b2b8f04056886be7d2b7d507b41491.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077516713.html
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:385:2048:1921_1920x0_80_0_0_7bb4d941a900244bf827e1c0d7556e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, иран
В мире, Ормузский пролив, Иран
В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива

В КСИР подтвердили закрытие Ормузского пролива после агрессии США и Израиля

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Силы корпуса стражей исламской революции (КСИР) задействованы для перекрытия Ормузского залива, заявил бригадный генерал КСИР Ибрагим Джабари.
"Закрытие Ормузского залива выполняется сейчас силами КСИР после агрессии на Иран",- сказал Джабари в эфире телеканала Al-Mayadeen.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет в ответ на удары по его территории
Вчера, 20:48
 
В миреОрмузский проливИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала