В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива
Силы корпуса стражей исламской революции (КСИР) задействованы для перекрытия Ормузского залива, заявил бригадный генерал КСИР Ибрагим Джабари. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:54:00+03:00
2026-02-28T20:54:00+03:00
2026-02-28T20:54:00+03:00
