https://ria.ru/20260228/prezident-2077486620.html
Пезешкиан назвал удар по школе для девочек в Иране бесчеловечным
Пезешкиан назвал удар по школе для девочек в Иране бесчеловечным - РИА Новости, 28.02.2026
Пезешкиан назвал удар по школе для девочек в Иране бесчеловечным
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал бесчеловечным удар по школе для девочек в иранском Минабе, призвав мобилизовать все силы для оказания помощи раненым. РИА Новости, 28.02.2026
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал бесчеловечным удар по школе для девочек в иранском Минабе, призвав мобилизовать все силы для оказания помощи раненым.
"Решительно осуждая этот бесчеловечный шаг, выражаю соболезнования семьям погибших, людям Минаба и всему иранского народу, разделя тяжелую горесть с ними", - говорится в заявлении.
Он также дал указание всем ответственным лицам, скорой помощи мобилизовать все силы для того, чтобы следить за ситуацией с пострадавшими, сделав этот приоритетом.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.