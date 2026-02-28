На месте удара по школе на юге Ирана

Пезешкиан назвал удар по школе для девочек в Иране бесчеловечным

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал бесчеловечным удар по школе для девочек в иранском Минабе, призвав мобилизовать все силы для оказания помощи раненым.

"Решительно осуждая этот бесчеловечный шаг, выражаю соболезнования семьям погибших, людям Минаба и всему иранского народу, разделя тяжелую горесть с ними", - говорится в заявлении.

Он также дал указание всем ответственным лицам, скорой помощи мобилизовать все силы для того, чтобы следить за ситуацией с пострадавшими, сделав этот приоритетом.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана