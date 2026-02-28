Рейтинг@Mail.ru
СМИ: президент Ирана не пострадал при атаках Израиля и США - РИА Новости, 28.02.2026
10:51 28.02.2026
СМИ: президент Ирана не пострадал при атаках Израиля и США
СМИ: президент Ирана не пострадал при атаках Израиля и США - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ: президент Ирана не пострадал при атаках Израиля и США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате атак Израиля и США, передает со ссылкой на источник агентство Mehr. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
иран
сша
масуд пезешкиан
израиль
иран
сша
в мире, израиль, иран, сша, масуд пезешкиан
В мире, Израиль, Иран, США, Масуд Пезешкиан
СМИ: президент Ирана не пострадал при атаках Израиля и США

Mehr: президент Ирана Пезешкиан не пострадал в результате ударов Израиля и США

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате атак Израиля и США, передает со ссылкой на источник агентство Mehr.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
"Президент Масуд Пезешкиан совершенно здоров, он не пострадал", - приводит агентство слова источника.
Иран несет прямую угрозу США, заявил Трамп
В миреИзраильИранСШАМасуд Пезешкиан
 
 
