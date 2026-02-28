https://ria.ru/20260228/prezident-2077365888.html
СМИ: президент Ирана не пострадал при атаках Израиля и США
СМИ: президент Ирана не пострадал при атаках Израиля и США - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ: президент Ирана не пострадал при атаках Израиля и США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате атак Израиля и США, передает со ссылкой на источник агентство Mehr. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:51:00+03:00
2026-02-28T10:51:00+03:00
2026-02-28T10:51:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077355938_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_16e3f339aea8993ead75d3075bf73489.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077365749.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077355938_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_d94f0e3079c93fabc9fbd100f79b06c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, сша, масуд пезешкиан
В мире, Израиль, Иран, США, Масуд Пезешкиан
СМИ: президент Ирана не пострадал при атаках Израиля и США
Mehr: президент Ирана Пезешкиан не пострадал в результате ударов Израиля и США