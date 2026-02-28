Новые правила для турпоездов не коснутся обычных составов, сообщил Минтранс

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правила для обычных поездов дальнего следования и электричек с вступлением в силу нововведений для туристических состав останутся прежними, сообщили РИА Новости в Минтрансе России.

Там напомнили, что с 1 марта 2026 года вступает в силу приказ Минтранса, который впервые утверждает специализированные правила туристских железнодорожных перевозок. Главная задача нововведения – создать правовую базу для развивающегося рынка железнодорожных туров, которая обеспечит прозрачность условий для туроператоров и туристов.

"Важно, что нововведения касаются только туристских поездов. Для регулярных поездов дальнего следования и пригородного сообщения правила перевозок остаются прежними", - сообщили в Минтрансе.

Туристский поезд, пояснили там, это экскурсионно-развлекательный сервис, он не является транспортом для решения повседневных задач региона.