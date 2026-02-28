Рейтинг@Mail.ru
Новые правила для турпоездов не коснутся обычных составов, сообщил Минтранс - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/pravila-2077338808.html
Новые правила для турпоездов не коснутся обычных составов, сообщил Минтранс
Новые правила для турпоездов не коснутся обычных составов, сообщил Минтранс - РИА Новости, 28.02.2026
Новые правила для турпоездов не коснутся обычных составов, сообщил Минтранс
Правила для обычных поездов дальнего следования и электричек с вступлением в силу нововведений для туристических состав останутся прежними, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T07:52:00+03:00
2026-02-28T07:52:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152583/36/1525833642_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_ef74b34552d7e0d994dc0d255c3f1640.jpg
https://ria.ru/20260227/rzhd-2077254159.html
https://ria.ru/20260210/rzhd-2073541244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152583/36/1525833642_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_3bf2c9e2aeaf4c4666e60be01d2a4e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Новые правила для турпоездов не коснутся обычных составов, сообщил Минтранс

РИА Новости: новые правила для турпоездов не коснутся обычных составов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правила для обычных поездов дальнего следования и электричек с вступлением в силу нововведений для туристических состав останутся прежними, сообщили РИА Новости в Минтрансе России.
Там напомнили, что с 1 марта 2026 года вступает в силу приказ Минтранса, который впервые утверждает специализированные правила туристских железнодорожных перевозок. Главная задача нововведения – создать правовую базу для развивающегося рынка железнодорожных туров, которая обеспечит прозрачность условий для туроператоров и туристов.
Поезд - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе
Вчера, 18:26
"Важно, что нововведения касаются только туристских поездов. Для регулярных поездов дальнего следования и пригородного сообщения правила перевозок остаются прежними", - сообщили в Минтрансе.
Туристский поезд, пояснили там, это экскурсионно-развлекательный сервис, он не является транспортом для решения повседневных задач региона.
"К туристским поездам относятся: ретро и круизные поезда, тематические составы, следующие по специальным маршрутам. Билеты на туристские поезда можно купить как в составе тура через туроператора, так и отдельно – просто на проезд", - перечислили в Минтрансе РФ.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Холдинг РЖД объяснил ограничения продаж билетов за баллы на ряд поездов
10 февраля, 23:53
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала