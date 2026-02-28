https://ria.ru/20260228/poteri-2077335119.html
Родные украинских десантников рассказывают о массовых потерях под Сумами
Родные украинских десантников рассказывают о массовых потерях под Сумами - РИА Новости, 28.02.2026
Родные украинских десантников рассказывают о массовых потерях под Сумами
Родные украинских десантников рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 28.02.2026
Родные украинских десантников рассказывают о массовых потерях под Сумами
РИА Новости: родные десантников ВСУ рассказывают о массовых потерях под Сумами
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Родные украинских десантников рассказывают в соцсетях о массовых потерях под Сумами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино (село в Сумской области. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
По его словам, матери насильно мобилизованных украинских солдат жалуются на отправку сыновей на передовые позиции без нормальной подготовки, а уже через несколько дней родственникам приходит короткое сообщение "пропал без вести".
Находящимся на позициях солдатам украинское командование обещало усиление за счет опытных, прошедших спецподготовку националистов. ВСУ попытались укрепить оборону на данном участке фронта с помощью переброски из тыловых районов боевиков 13-й бригады Нацгвардии. Однако пехота и техника были уничтожены в результате ударов в окрестностях села Нескучное.
В Сумской области
действует группировка "Север". Как подчеркивал президент Владимир Путин
, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с этим регионом.