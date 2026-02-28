https://ria.ru/20260228/poteri-2077319776.html
Пакистан назвал потери Афганистана в ходе столкновений
Пакистан заявил, что Афганистан потерял 297 человек убитыми в ходе столкновений. РИА Новости, 28.02.2026
Пакистан заявил, что Афганистан потерял 297 человек убитыми в ходе столкновений