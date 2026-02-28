Иеромонах рассказал, когда разрешены рыба и вино в пост

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В выходные и праздничные дни Великого поста по монашескому уставу разрешается пить вино и есть пищу, приготовленную с использованием растительного масла, а в некоторые дни – рыбу, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля (включая Страстную неделю) – это время покаяния, исправления, духовного трезвения и подготовки к празднику Воскресения Христова, который встретят 12 апреля. В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный - монашеский - устав (Типикон), предполагает более жесткие требования. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником.

"В целом во время Великого поста ограничения остаются неизменными, но в субботу, воскресенье и некоторые праздники Типикон дозволяет вино и елей - растительное масло", - сказал отец Феодорит.

Он напомнил, что, согласно Типикону, кроме выходных, пища с растительным маслом и вино разрешены в праздник обретения главы Иоанна Предтечи (в 2026 году 9 марта); в четверток Великого канона (в 2026 году 26 марта); в Лазареву субботу (в этом году 4 апреля); в Вербное Воскресенье (в этом году 5 апреля) и Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля); а также в Великий Четверток (в этом году 9 апреля).