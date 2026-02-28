Рейтинг@Mail.ru
Иеромонах рассказал, когда разрешены рыба и вино в пост - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:09 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/post-2077430216.html
Иеромонах рассказал, когда разрешены рыба и вино в пост
Иеромонах рассказал, когда разрешены рыба и вино в пост - РИА Новости, 28.02.2026
Иеромонах рассказал, когда разрешены рыба и вино в пост
В выходные и праздничные дни Великого поста по монашескому уставу разрешается пить вино и есть пищу, приготовленную с использованием растительного масла, а в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:09:00+03:00
2026-02-28T15:09:00+03:00
религия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992656561_0:138:2906:1773_1920x0_80_0_0_16b6e31c105e54ae11054e17b9fcaeef.jpg
https://ria.ru/20260223/post-2076157497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992656561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2dd8fbef03b43239ede402d292e0557c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Религия, Россия
Иеромонах рассказал, когда разрешены рыба и вино в пост

Иеромонах Феодорит: в выходные и праздники Великого поста разрешается пить вино

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВерующая в храме
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Верующая в храме . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В выходные и праздничные дни Великого поста по монашескому уставу разрешается пить вино и есть пищу, приготовленную с использованием растительного масла, а в некоторые дни – рыбу, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля (включая Страстную неделю) – это время покаяния, исправления, духовного трезвения и подготовки к празднику Воскресения Христова, который встретят 12 апреля. В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный - монашеский - устав (Типикон), предполагает более жесткие требования. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником.
Прихожанка во время богослужения - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста
23 февраля, 02:30
"В целом во время Великого поста ограничения остаются неизменными, но в субботу, воскресенье и некоторые праздники Типикон дозволяет вино и елей - растительное масло", - сказал отец Феодорит.
Он напомнил, что, согласно Типикону, кроме выходных, пища с растительным маслом и вино разрешены в праздник обретения главы Иоанна Предтечи (в 2026 году 9 марта); в четверток Великого канона (в 2026 году 26 марта); в Лазареву субботу (в этом году 4 апреля); в Вербное Воскресенье (в этом году 5 апреля) и Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля); а также в Великий Четверток (в этом году 9 апреля).
Причем, добавил иеромонах, обычно в Лазареву субботу разрешается есть икру, а в Вербное Воскресенье и Благовещение – рыбу. "Но в 2026 году Благовещение попадает на Страстную седмицу – время особо строгого поста, поэтому рыба не полагается", – заключил собеседник агентства.
 
РелигияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала